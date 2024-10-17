Немецкие СМИ: «Мирный план» Зеленского не соответствует реальному положению дел в конфликте

Немецкие СМИ раскритиковали так называемый «план победы» Владимира Зеленского, который он накануне представил в Раде. По версии издания RDN, «так называемый план победы… так же далек от реальности, как и Украина далека от победы».

В статье отмечается, что НАТО может пригласить в состав только ту страну, которая живет в мире. Кроме того, Североатлантический альянс и Европа не будут сбивать российские беспилотники, поэтому план Зеленского имеет мало шансов на реализацию.

Напомним, что в Зеленский озвучил пять пунктов, которые должны обеспечить победу Украины в конфликте с Россией в 2025 году – первый из них гласит о немедленном вступлении Украины в НАТО. Также он требует от западных партнеров снять ограничения на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, разместить на Украине средства неядерного сдерживания России. Также говорилось о трех секретных пунктах, которые Зеленский обещал озвучить сегодня на встрече с президентом ЕС Шарлем Мишелем.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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