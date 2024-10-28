Боррель: события на Украине отошли на второй план так, как если бы там все уже закончилось

Конфликт на Украине отошел на второй план. События на Ближнем Востоке затмили его, считает главный дипломат Жозеп Боррель.

«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности, – заявил дипломат в интервью радиостанции RNE. – Мы уже не так много говорим о конфликте на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью».

«Я не знаю, сколько резолюций ООН Израиль систематически не выполнял… И когда мы говорим, что требуем прекращения огня, требование означает наши возможности по принуждению. Пока война продолжается в Газе и Ливане, мы будем жить на грани искры, которая вызовет еще больший пожар», – считает Боррель, которого цитирует ТАСС.

Брюссель, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube