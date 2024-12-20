Орбан сообщил лидерам ЕС о намерении подождать инаугурации Трампа и потом решать вопрос продления санкций против России

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил лидерам ЕС своем намерении дождаться инаугурации Трампа, а потом уже принимать решение о продлении санкций против России. Как сообщает «Блумберг» со ссылкой на свои источники, под конец саммита Евросоюза 19 декабря премьер-министр Венгрии «удивил своих коллег», сказав, что не готов продлевать санкции, отметили собеседники агентства.

Орбан заявил журналу Mandiner, что Венгрия рассчитывает на Трампа, который обещал после вступления в должность заняться решением украинской проблемы. Премьер считает, что «новое американское руководство будет противостоять провоенной брюссельской элите в вопросах войны» на Украине.

Как напоминает «Блумберг», Евросоюз ввел 15 санкционных пакетов против России, которые необходимо продлевать каждые полгода. В следующий раз это предстоит делать в конце января, через 11 дней после вступления Трампа в должность президента США. Для продления действия ограничений необходимо единогласное решение 27 стран, входящих ЕС, и Орбан может наложить вето.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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