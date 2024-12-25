В Европе уже наблюдается напряженная ситуация с газом – Новак

В Европе уже наблюдается напряженная ситуация с газом – запасы в хранилищах на 3-5% меньше, чем в среднем за последние пять лет.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Там уже достаточно напряженная ситуация, даже несмотря на то, что газ сегодня еще продолжает поступать из России. Если он прекратит поступать, значит, там ситуация будет еще более сложная», – сказал он.

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину приведет к еще большему ускорению темпов отбора газа из хранилищ Европы, добавил Новак.

Общий уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет 75 млрд куб. м, что на 3-5% ниже среднего уровня за последние пять лет, отметил вице-премьер, которого цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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