Порвался подводный силовой кабель между Финляндией и Эстонией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о ЧП – подводный силовой кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию, порвался.

Арто Пахкин, руководитель оперативного отдела энергосистемы Финляндии, заявил общественному телеканалу Yle, что «нельзя исключать возможность саботажа».

Премьер-министр уточнил, что отключение электроэнергии «не влияет на снабжение финнов электроэнергией» и что «власти сохраняют бдительность даже в период Рождества и расследуют ситуацию».

Оператор Fingrid заявил, что электричество включено Кабель EstLink 2, по которому электричество поступает в Эстонию, был оборван накануне в 12:26 по местному времени.

Напомним, что в пошлом месяце были повреждены два телекоммуникационных кабеля в Прибалтике, соединяющие соседние Швецию и Данию. Подозрение тогда пало на китайское судно Yi Peng 3, которое, по данным сайтов слежения за судами, примерно в это время прошло над кабелями. В понедельник Швеция заявила, что Китай отклонил запросы прокуратуры о расследовании дела корабля и что он покинул этот район6 не причинив никакого вреда кабелям.

Европейские чиновники заявили, что подозревают связь между этими инцидентами и конфликтом на Украине. Кремль отверг эту гипотезу как «абсурдную» и «смехотворную».

Другие аварии с сетями произошли 17 ноября между Литвой и шведским островом Готланд, а 18 ноября – между Хельсинки и немецким портом Росток.

«Если будет установлено, что нарушение электросоединения между Эстонией и Финляндией EstLink2 было вызвано помехами со стороны проходящего судна, страны-члены НАТО должны быстро проконсультироваться о действиях, которые необходимо предпринять. Не следует исключать закрытие Балтийского моря для судов, плавающих под флагом определенных стран», – написал в соцсетях председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсонс.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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