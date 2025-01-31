В Норвегии задержали судно с российским экипажем по делу о повреждении подводного кабеля

В Норвегии задержали судно с российским экипажем, которое подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля. Об этом сообщают местные СМИ.
Судно зарегистрировано в Норвегии, но все члены экипажа – россияне. Курсирует оно между Санкт-Петербургом и Мурманском. Основная деятельность – перевозка скоропортящихся грузов, включая фрукты, овощи, морепродукты и мясо.
На судне могут находится до 40 членов экипажа. В настоящее время оно находится в порту города Тромсё. На борту проходят обыски, моряков допрашивают, передает телеграм-канал «Shot».
26 января в Балтийское море был поврежден кабель связи, что вызвало перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд. Произошедшее квалифицировано как «тяжкая диверсия».
Новосибирск, Зоя Осколкова
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