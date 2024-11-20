Китайский сухогруз подозревают в разрыве кабелей в Балтийском море

Шведские власти проверяют причастность китайского судна к разрыву кабелей связи в Балтийском море. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, шведские правоохранители пристально изучают маршрут сухогруза Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. Судно вышло из российского порта Усть-Луга и направилось в египетский город Порт-Саид.

Yi Peng 3 проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Примерно в это время и случилась авария на сетях. Движение торгового судна отслеживали датские ВМС.

Руководство компании-судовладельца получило предписание от китайских властей к сотрудничеству в расследовании.

Ранее была обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). Подводный кабель является частью сети государственной компании Cinia. Из-за поломки прерываются коммуникационные соединения. Позднее европейские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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