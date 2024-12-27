НАТО усилит военное присутствие на Балтике после инцидентов с обрывом кабелей

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс увеличит свое военное присутствие в Балтийском море из-за инцидентов с повреждением подводных кабелей.

«Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», – написал он в соцсети X.

Напомним, 25 декабря стало известно о повреждении подводного силового кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, который пролегает по дну Финского залива. Электрокабель был отключен в аварийном порядке, причины инцидента выясняются. Власти не исключают возможность саботажа. Накануне сообщалось о повреждении в Финском заливе трех кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два кабеля принадлежат концерну Elisa, еще один – компании CITIC Telecom. После этого финская погранслужба задержала в Балтийском море нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Петербурга в Египет. Правоохранители подозревают, что судно причастно к повреждению кабеля EstLink 2, а также других кабелей между Эстонией и Финляндией.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас бездоказательно возложила ответственность за инциденты с кабелями на Балтике на «теневой флот» России, перевозящий нефть, и пообещала новые санкции против него.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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