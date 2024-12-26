В Финском заливе повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией

Три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией повреждены в Финском заливе. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Два кабеля принадлежат концерну Elisa, еще один – компании CITIC Telecom, пишет Postimees. Причина их выхода из строя пока неизвестна, операторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и занимаются ремонтными работами. Сколько времени понадобится на восстановление работы кабелей, не уточняется.

«На данный момент причина отключений неизвестна, однако владельцы кабеля работают над их ремонтом, и это не повлияло на конечных пользователей», – заявила пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лаура Лаастер, передает ERR.

Эстонское правительство сегодня проведет экстренное заседание в связи с аварией.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о повреждении подводного силового кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, который пролегает по дну Финского залива. Власти не исключают возможность саботажа. Премьер заверил, что аварийное отключение кабеля, которое произошло 25 декабря, «не влияет на снабжение финнов электроэнергией».

Представитель финской энергокомпании Fingrid уточнил, что над энергокабелем в то же время, когда было обнаружено нарушение электросоединения, находились два судна – нефтетанкер Eagle S под флагом Островов Кука и контейнеровоз под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2, пишет «Интерфакс». Оба следовали из Петербурга в Порт-Саид (Египет).

Таллин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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