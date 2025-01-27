В Балтийском море задержано судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля

Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает шведская служба безопасности.

26 января в Балтийское море был поврежден кабель связи, что вызвало перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд.

Произошедшее квалифицировано как «тяжкая диверсия». «В рамках предварительного расследования был проведен ряд мероприятий, в том числе задержано судно, подозреваемое в совершении диверсии», – говорится в сообщении.

Латвийские военные сообщили, что обнаружили на месте повреждения подводного кабеля сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты из алжирского порта Беджая. В ходе осмотра на борту судна ничего подозрительного обнаружено не было.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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