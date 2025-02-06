В Финляндии хотят запретить россиянам сделки с недвижимостью

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о запрете российским гражданам совершать сделки с недвижимостью на территории страны. Об этом сообщил глава финского минобороны Антти Хяккянен.
В ведомстве заявили, что разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться гражданам стран, которые, по мнению властей Финляндии, «участвуют в агрессивных войнах и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии», передает ТАСС.
Министр обороны страны уточнил, что предложенный кабмином законопроект ограничивает сделки с недвижимостью для россиян.
Хельсинки, Наталья Петрова
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