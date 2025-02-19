Шольц опасается за роль ЕС в переговорах по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде опасается, будет ли Европа играть какую-нибудь роль в установлении мира на Украине. Об этом говорится в публикации немецкой Tagesschau.

В свою очередь канцлер заявил, что Евросоюз обязан внести вклад в обеспечение мира. Если, конечно, «этот мир будет достигнут», оговаривается Шольц.

Шольц, которого цитирует «Российская газета», также добавил, что ни одно решение «не должно приниматься через голову Украины».

Напомним, что накануне в Эр-Рияде прошел первый этап переговоров России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран. Комментируя последний пункт, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил СМИ, что данная встреча может произойти до конца февраля, а может и не произойти.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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