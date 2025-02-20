Руководство Евросоюза пытается составить список вооружений, которые еще можно отправить в Киев

Руководство Евросоюза пытается составить список вооружений, которые можно отправить на Украину. Как сообщает Financial Times, для этого ведется учет того, что еще есть на складах. Вопрос поручено курировать главе Европейского совета Антониу Коште.

«Кошта опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения», – говорится в статье.

Поставленное оружие, по мнению чиновников Евросоюза, послужит в качестве «гарантий безопасности Киева для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения».

Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что помощь западных партнеров обеспечивает 70 процентов имеющегося у ВСУ вооружения. При этом даже с иностранной помощью украинская армия ощущает дефицит боеприпасов.

При этом накануне глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия. «У европейцев и украинцев на складах ничего нет», – сказал топ-менеджер в интервью газете Financial Times.



Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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