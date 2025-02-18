Глава Rheinmetall заявил, что на складах Европы и Украины не осталось оружия

В Европе и Украине не осталось запасов оружия. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», – сказал топ-менеджер в интервью газете Financial Times.

Паппергер подчеркнул, что даже в случае прекращения огня на Украине Rheinmetall останется в выигрыше, так как в Европе остается высоким спрос на вооружение.

Акции крупнейшего производителя военной техники в ФРГ и Европе Rheinmetall растут на фоне обещаний крупного пакета помощи Украине, который рассматривают европейские чиновники. Планируется, что выделенные деньги пойдут на увеличение расходов на оборону.

После начала боевых действий на Украине ценные бумаги Rheinmetall выросли почти вчетверо, однако на сообщениях о старте мирных переговоров, которые анонсировал президент США Дональд Трамп, акции производителя упали в цене, но затем снова подросли. Инвесторы считают, что странам ЕС придется значительно увеличить военные расходы в ответ на растущие опасения по поводу отступления США от своей многолетней роли гаранта европейской безопасности.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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