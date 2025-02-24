Венгрия выступает против плана помощи Киеву и новых санкций по России

Венгрия выступает против наращивания помощи Киеву и против новых санкций в отношении России. «В наших фундаментальных интересах, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы Брюссель и провоенные европейцы не смогли заблокировать мирное соглашение между Соединенными Штатами и Россией», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.

«Мы не пойдем на ускорение продления санкционного режима в отношении отдельных лиц, мы не пойдем на трату десятков миллиардов евро на поставки оружия, а что касается гарантий безопасности, то мы не будем спрашивать себя, какие гарантии безопасности нужны Украине, а какие гарантии безопасности нужны нам, венграм», – добавил он.

Напомним, что часть европейских лидеров сегодня находится в Киеве, чтоб провести новый саммит. Украинскую столицу Посещают, в частности, Урусула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, канадский премьер Джастин Трюдо. Президента Франции же отправился на переговоры с Дональдом трампом в Вашингтон. Накануне с президентом США пытался пообщаться и премьер Польши Анджей Дуда, Но, видимо, неудачно: он прождал главу Овального кабинета час, а сама встреча подлилась, как пишут СМИ, всего 10 минут.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube