Макрон после разговора с Трампом тоже надеется на скорое решение украинского вопроса

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил надежду на то, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.

Его спросили, разделяет ли он уверенность американского лидера Дональда Трампа в том, что украинский вопрос можно решить за несколько недель. «Я надеюсь на это», – ответил Макрон, добавив, что «приход президента Трампа стал переломным моментом». «Мы должны продвигаться в быстром темпе, но нам также сначала нужно перемирие, которое возможно было бы контролировать и проверять», – отметил он. Президент Франции, находящийся с воскресенья в США и проведший накануне встречу с Трампом, утвердительно ответил на уточнение ведущего, подразумевает ли он под этим прекращение огня.

«Я полагаю, что возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир. Но нам нужно нечто субстантивное для Украины, для Европы и ее безопасности, а также для США... Для начала нужно перемирие. Думаю, его можно добиться за следующие недели», – заключил Макрон, которого цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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