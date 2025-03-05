«Пустят всё под откос»: в ЕС боятся срыва саммита по Украине из-за Венгрии

Саммит Евросоюза по Украине, намеченный на 6 марта, может быть сорван из-за разногласий с Венгрией. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов.

«Дипломаты уже готовятся к тому, что… ряд лидеров, возглавляемых [венгерским премьер-министром] Виктором Орбаном, пустят всё под откос», – сказано в публикации.

По мнению опрошенных изданием экспертов, саммит может стать «ночным кошмаром» для ЕС. Существует вероятность того, что Будапешт заблокирует выделение новой военной помощи Киеву и сорвет планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по аккумулированию средств на европейскую оборону, указывается в статье.

«Мы отключили солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление. Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», – приводит Politico слова европейского дипломата (цитата по «Российской газете).

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил в своих соцсетях, что намерен объявить на саммите ЕС о нереальности сценария присоединения Украины к союзу. По его мнению, этот шаг нанесет огромный ущерб всей экономике Европы.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против наращивания помощи Киеву и против новых антироссийских санкций.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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