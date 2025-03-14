ЕС ускорит милитаризацию для «сдерживания России»

Евросоюз готовится запустить крупный проект возрождения военной промышленности для поддержки Украины и сдерживания России на фоне планов США до минимума снизить свою роль в европейской безопасности. Об этом пишет издание Politico.

Согласно проекту Белой книги по обороне, подготовленному еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас, ЕС намерен нарастить инвестиции в военно-промышленный комплекс и увеличить объемы производства военной продукции.

Новая оборонная политика Евросоюза предусматривает стимулирование производства вооружений, совместные закупки оружия и упрощение финансирования оборонных проектов, передает ТАСС.

ЕС должен рассмотреть возможность приоритетных закупок произведенной внутри сообщества военной продукции, следует из документа. Также предлагается создать систему совместных закупок оружия странами ЕС для борьбы с фрагментаций рынка в Европе. Еврокомиссия при этом будет играть роль центрального закупочного органа.

Проект Белой книги по обороне будет представлен лидерам ЕС на следующей неделе. «Возрождение европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода времени», – подчеркивается в документе.

Ключевые направления инвестирования включают развитие противовоздушной и противоракетной обороны, производство артиллерийских систем, боеприпасов, ракет, беспилотников, развитие военной мобильности, а также внедрение высоких технологий в оборону и защиту критической инфраструктуры.

В документе утверждается, что Россия якобы несет «экзистенциальную угрозу» для ЕС, в связи с чем сообщество намерено продолжать политику сдерживания Москвы даже после достижения мира на Украине. При этом в настоящее время ключевой задачей ЕС остается продолжение поддержки Украины. «Без значительных дополнительных военных ресурсов, особенно теперь, когда США приостановили свою помощь, Украина не сможет вести переговоры о справедливом и прочном мире с позиции силы», – указано в тексте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала план перевооружения ЕС, который подразумевает заимствование странами Евросоюза до 150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на финансовых рынках, чтобы потом их отдать взаймы странам при условии совместных закупок оружия в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, ЕК предложила странам повысить расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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