Европа обеспокоена и боится переговоров Путина и Трампа – Bild

Европа обеспокоена в ожидании телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Bild в статье с заголовком «Вся Европа трепещет в преддверии этого звонка».

«Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы..." – говорится в публикации (цитата по РИА «Новости»).

В статье отмечается, что в Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые российская армия еще не контролирует.

В свою очередь, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы.

Кроме того, Франция и Британия готовятся к худшему сценарию, пишет Bild.

Напомним, что сегодня Кремль подтвердил телефонный разговор путина и Трампа, который, как ожидается, состоится с 16 до 18 часов по Москве. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе нормализация отношений Россия – США и конфликта на Украине. По словам Пескова, общественность об итогах переговоров оповестят.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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