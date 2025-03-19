Великобритания и ЕС хотят ускорить поставки оружия Украине

Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия Украине перед возможным полным прекращением огня. Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми в интервью агентству Bloomberg.

Руководитель британского МИД уточнил, что такая инициатива обсуждалась на встрече в Лондоне с главой европейской дипломатии Кайей Каллас во вторник, 18 марта. Вопрос об ускорении поставок вооружения Украине также был затронут на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Канаде на прошлой неделе, добавил он.

«Мы намерены поставить Украину в максимально выгодное положение с военной и экономической точек зрения. Мы хотим, чтобы восторжествовал мир, но мы добиваемся мира силой, а это означает поставить Украину в максимально сильную позицию, чтобы отразить любые перспективы возобновления войны», – подчеркнул Лэмми.

Как отмечает Bloomberg, министр иностранных дел Великобритании выступил с данным заявлением незадолго до телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого российский лидер поддержал предложение Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

Лондон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube