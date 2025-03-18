Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа по Украине: о чем договорились президенты РФ и США

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров, которые продолжались почти 2,5 часа, обсудили украинский кризис и достигли определенных договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, глава российского государства заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. «И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», – уточнили в Кремле.

Вместе с тем, как следует из сообщения, в контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.

«Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», – уточнили в Кремле.

Так также сообщили, что в ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы», – отмечается в сообщении Кремля.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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