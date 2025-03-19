российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 марта 2025, 09:19 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Уиткофф анонсировал новые переговоры США и России по Украине

Делегации России и США в воскресенье, 23 марта, встретятся в саудовской Джидде для обсуждения деталей прекращения огня на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

«Нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня», – сказал Уиткофф.

Он уточнил, что американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Уиткофф также сообщил, что достигнутая между президентами двух стран договоренность по прекращению огня включает мораторий на удары не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом, а также прекращение ударов в акватории Черного моря. «Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом. Это станет частью 30-дневного перемирия», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

«Сегодня мы достигли прогресса в этих вопросах, и я считаю, что путь к полному прекращению огня теперь не так уж и далек, – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор Путина и Трампа, Уиткофф заявил, что великие лидеры «объединились ради блага человечества». Он выразил уверенность, что «это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе». Спецпосланник президента США также подчеркнул, что Вашингтон надеется , что Киев поддержит достигнутые президентами двух стран договоренности.

Напомним, в ходе состоявшего накануне телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Также он дал российским военным соответствующую команду. При этом, как следует из сообщения Кремля, Москва обозначила ключевое условие в контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – полное прекращение военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Ссылки по теме

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа по Украине: о чем договорились президенты РФ и США / Движение к миру на Украине начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня – Белый дом

Метки / США

Путин и Трамп подтвердили заинтересованность в «потеплении» отношений Москвы и Вашингтона / Движение к миру на Украине начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня – Белый дом / Трамп поддержал идею Путина о хоккейных матчах команд США и России / Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа по Украине: о чем договорились президенты РФ и США / США пересмотрят санкции, которые угрожают статусу доллара / В США признали умершими 3,2 млн жителей старше 120 лет / В США двухлетний малыш выстрелил из пистолета в своего близнеца / Трамп заявил о согласовании многих элементов мирного соглашения по Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, США,