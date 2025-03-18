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Движение к миру на Украине начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня – Белый дом

Фото: pixabay.com

Движение к миру на Украине начнется с прекращения огня по инфраструктурным и энергетическим объектам. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонных переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром», – отметили в Белом Доме.

В заявлении Вашингтона также уточняется, что этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть прекращен давно искренними и добросовестными мирными усилиями. «Лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

«Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир», – отметил Белый дом.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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