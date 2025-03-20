ЕС урезал объем планируемой военной помощи Киеву с €40 млрд до €5 млрд

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что открывающийся сегодня в Брюссель саммит стран ЕС будет рассматривать планируемую военную помощь Киеву на 5 млрд евро, а не на 40 млрд евро, как она предлагала изначально.

«Мы знаем, что европейские страны беспокоятся о бюджетных проблемах. Они есть во многих государствах. Мы будем обсуждать инициативу по предоставлению боеприпасов Украине на 5 млрд евро. Над этим мы сейчас работаем», – сказала Каллас журналистам.

Ранее на этой неделе глава дипломатии ЕС заявила, что министры иностранных дел государств Евросоюза не смогли согласовать новый пакет помощи Киеву на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время».

Сегодня итальянская газета Stampa со ссылкой на проект документов ЕС сообщала, что объем военной помощи Украине, который планирует утвердить саммит Евросоюза, сократился с 40 млрд до 5 млрд евро. Это приблизительно соответствует стоимости крупнокалиберных боеприпасов, которые необходимы Украине, говорится в публикации.

Также, по сведениям издания, из черновика пропала ссылка на принцип распределения взносов на помощь Киеву пропорционально валовому национальному доходу. В документе говорится, что страны ЕС сами будут определять, сколько денег могут направить на финансирование военных поставок Украине.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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