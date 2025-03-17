Евросоюз не смог согласовать помощь Киеву на 40 млрд евро

Министры иностранных дел государств Европейского союза не смогли согласовать новый пакет помощи Киеву на €40 млрд, но надеются «продвинуться в ближайшее время». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», – цитирует ТАСС выступление Каллас.

По ее словам, участники заседания понимали, что «надо показать результат сейчас, чтобы Украина могла защитить себя». При этом она не стала уточнять, когда именно будет утверждена инициатива.

Ранее сегодня стало известно, что Совет ЕС согласовал выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи на 3,5 млр евро, обещанного ранее Еврокомиссией.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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