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Среда, 14 мая 2025, 11:03 мск

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Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций

Фото: ec.europa.eu

Послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатов. Ожидается, что главы МИД государств ЕС утвердят новый пакет рестрикций на заседании 20 мая.

Ограничительные меры затронут так называемый теневой флот для перевозки российской нефти. Новый санкционный пакет включает внесение в черный список около 60 российских юридических и физических лиц, а также порядка 150 нефтетанкеров, которые якобы помогают Москве обходить энергетические санкции, сообщал Bloomberg. По информации агентства, включенные в пакет меры являются «более постепенными» по сравнению с предыдущими раундами.

Как отмечается в публикации, Евросоюз оказывает дополнительное давление в связи с предстоящими российско-украинскими переговорами в Турции. Переговоры России и Украины должны состояться 15 мая в Стамбуле. Кто будет представлять российскую сторону, пока неизвестно.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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