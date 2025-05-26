ЕС работает над возобновлением контактов с Россией – президент Словении

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар сообщила в интервью газете Politico, что Евросоюз работает над восстановлением контактов с Россией. По ее словам, такой сигнал она получила от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Президент Словении сочла ошибкой отказ ЕС от диалога с Москвой. По ее мнению, возобновление контактов с Россией необходимо Европе. Пирц-Мусар полагает, что ЕС следует сформировать группу «мудрых мужчин и женщин» для «тихой дипломатии», что станет первым шагом к восстановлению диалога с РФ, передает РИА «Новости».

Лидер Словении добавила, что из-за отказа от взаимодействия с Москвой Евросоюз не считается политически мощной группой. Европе следует приложить усилия, чтобы ее пригласили за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса, подчеркнула Пирц-Мусар.

По ее словам, она недавно обсуждала с главой Еврокомиссии вопрос возобновления контактов с Москвой и та ответила, что Брюссель работает над этим.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стране необходимо морально подготовиться к возможному восстановлению отношений с Россией. По его словам, на данном этапе невозможно сказать, когда именно это произойдет, однако «нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседом Финляндии». Заявление прозвучало на пресс-конференции 1 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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