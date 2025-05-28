Канцлер ФРГ пообещал сделать все, чтобы «Северный поток – 2» не был запущен

Власти Германии сделают все возможное, чтобы газопровод «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы «Северный поток – 2» не мог быть снова запущен», – сказал Мерц на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине (цитата по «Прайм»).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит новый пакет санкций, направленный в том числе против взорванных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». По ее словам, Евросоюзу приходится усиливать давление на Россию, потому что Москва, по ее утверждению, «не хочет мира» на Украине.

Financial Times сообщала, что Мерц поддерживает предложенные санкции против «Северных потоков», чтобы остановить возможные попытки США и России возобновить газовое сотрудничество.

Берлин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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