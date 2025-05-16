ЕС начал готовить санкции против взорванных «Северных потоков»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на Россию и заявила, что ЕС готовит новый пакет санкций, направленный в том числе против взорванных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом она заявила по прибытии на шестой саммит Европейского политического сообщества в Тирану. По словам Фон дер Ляйен, ЕС приходится усиливать давление на Россию, потому что Москва, по ее утверждению, «не хочет мира» на Украине.

Кроме того, заявил глава Еврокомиссии, в рамках новых ограничений Евросоюз намерен понизить потолок цен на российскую нефть, добавить в санкционные списки еще больше судов так называемого «теневого флота» России, а также расширить рестрикции на российский финансовый сектор.

Ранее на этой неделе постпреды стран-членов ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Как ожидается, 20 мая эти меры утвердит Совет ЕС. Новый санкционный пакет предусматривает включение в черный список 60 физических лиц и организаций, и около 150 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России.

Тирана, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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