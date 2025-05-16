ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против России

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух европейских чиновников, ЕС обсуждает карательные пошлины на весь российский импорт. В качестве основы для инициативы взяли законопроект, разработанный американским сенатором Линдси Грэмом*. Документ предусматривает введение таможенных пошлин в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на страны, которые сегодня продолжают импортировать нефть из РФ.

Очередные ограничительные меры в отношении России будут рассмотрены на заседании Европейского политического сообщества в албанском Тиране, где примет участие Великобритания и Украина.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Ожидается, что главы МИД государств ЕС утвердят новый пакет рестрикций на заседании 20 мая.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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