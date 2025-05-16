ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против России

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По словам двух европейских чиновников, ЕС обсуждает карательные пошлины на весь российский импорт. В качестве основы для инициативы взяли законопроект, разработанный американским сенатором Линдси Грэмом*. Документ предусматривает введение таможенных пошлин в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на страны, которые сегодня продолжают импортировать нефть из РФ.
Очередные ограничительные меры в отношении России будут рассмотрены на заседании Европейского политического сообщества в албанском Тиране, где примет участие Великобритания и Украина.
Ранее послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Ожидается, что главы МИД государств ЕС утвердят новый пакет рестрикций на заседании 20 мая.
* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Брюссель, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»