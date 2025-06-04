Франция и Бельгия не поддержали планы ЕС по отказу от российского газа

Власти Франции и Бельгии выступили против планов Евросоюза по введению запрета на импорт российского газа к 2027 году. Об этом пишет издание Politico. Париж и Брюссель требуют дополнительных заверений относительно экономических и юридических последствиях такого шага, прежде чем принять решение.

Франция и Бельгия являются крупнейшими покупателями российского сжиженного природного газа в ЕС.

По мнению Парижа, Евросоюз должен предложить стратегию поиска альтернативных поставок. Также французские власти опасаются, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные компании столкнутся с исками России из-за разорванных контрактов.

В свою очередь, Бельгия намерена получить от ЕС документ с подробным описанием экономических последствий подобного решения.

Вместе с тем, в руководстве Евросоюза полагают, что запрет на импорт российского газа не приведет к дефициту поставок, так как страны смогут нарастить закупки топлива у США и Канады.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против плана по полному отказу ЕС от импорта газа из России, назвав такой шаг неприемлимым. По его словам, Европа совершит экономическое самоубийство, полностью запретив поставки российского газа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube