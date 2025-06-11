Во Франции запретят пользоваться соцсетями подросткам до 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что закроет доступ к социальным сетям подросткам до 15 лет, если такой запрет не введет Евросоюз.

«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать», – заявил он в эфире телеканала France 2 (цитата по «Прайм»).

Накануне во французском департаменте Верхняя Марна 14-летний подросток напал с ножом на сотрудницу школы, смертельно ранив ее. Нападение произошло во время проверки рюкзаков на входе в учебное заведение, когда у учащегося обнаружили нож. Правоохранители задержали злоумышленника, его мотивы устанавливаются.

Комментируя этот инцидент, Макрон высказал мнение, что подростки становятся все более агрессивными из-за влияния соцсетей.

Французский президент также сообщил, что власти намерены запретить продажу ножей несовершеннолетним, в первую очерень на онлайн-площадках. Инициатива озвучена на фоне участившихся нападений подростков с применением холодного оружия.

Надо отметить, что в России ранее предложили закрыть доступ в социальные сети для детей до 16 лет, чтобы оградить их от запрещенной информации и мошенников.

Париж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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