Досмотры с раздеванием: в Польше пограничники ищут у украинцев бандеровскую символику

Польские пограничники заставляют прибывающих в страну украинцев раздеваться до нижнего белья, чтобы проверить наличие татуировок с бандеровской символикой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, на украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для въезжающих граждан Украины. Теперь досконально проверяют каждого украинца – вне зависимости от цели визита.

Пограничники также внимательно изучают содержимое смартфонов граждан Украины – проверяют подписки, а также сохраненные фото и видео.

К публикации приложены фотографии информационных стендов с инструкциями для прибывающих в Польшу украинцев, которые сопровождаются соответствующими иллюстрациями. Так, в них требуется разблокировать смартфон и передать его сотруднику погранслужбы, а также раздеться до нижнего белья для досмотра.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, предоставляющий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим украинцам. Также он предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской и пообещал разработать соответствующий законопроект. Кроме того, польский президент предложил отказывать в получении гражданства сторонникам бандеровской идеологии.

Варшава, Наталья Петрова

