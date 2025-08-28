«Это означает плохое будущее»: глава МИД Венгрии назвал главную угрозу для ЕС

Венгрия никогда не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Так он отреагировал на сообщение издания Politico о том, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на принятие Украины в ЕС. В публикации утверждалось, что Брюссель «в ближайшие дни или недели» может принять решение о запуске переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз.

«Любой, кто посмотрит на это рационально, может прийти к выводу, какое влияние вступление Украины окажет на ЕС: это будет смертельный удар», – приводит слова Сийярто издание Mandiner.

Министр высказал мнение, что Европа сегодня экономически и политически незначима. «Если бы Украина присоединилась (к сообществу), все фонды ЕС пришлось бы отдать ей, украинская мафия смогла бы свободно разгуливать по Европе, а некачественная украинская продукция разрушила бы сельское хозяйство», – подчеркнул Сийярто.

По его словам, Венгрия не хочет «участвовать в интеграции с Украиной, потому что это означает плохое будущее». Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что ЕС не должен принимать в свой состав Украину не только из-за того, что она к этому не готова, но и потому, что это будет означать для него войну с Россией.

Глава венгерского МИД также заявил, что европейские политики сейчас являются самыми жесткими противниками завершения украинского конфликта и ежедневно подливают масло в огонь. По его словам, европейская политическая элита хочет избежать ответственности за свою ошибочную политику последних 3,5 лет и поэтому поддерживает продолжение конфликта на Украине. Они понимают, что «после завершения этой войны им придется за все ответить», добавил Сийярто, отметив, что это касается и Владимира Зеленского. «Ведь если бы он подписал Стамбульское соглашение осенью 2022 года, что было бы выгодно для Украины, он мог бы спасти жизни сотен тысяч украинцев», – сказал министр.

