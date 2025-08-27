Трамп уговорил Орбана поддержать вступление Украины в ЕС – Politico

Президент СШПА Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники. Таким образом, полагают собеседники издания, тупиковая ситуация по вопросу присоединения Украины и Молдавии к ЕС разрешится в течение нескольких месяцев.

По данным источников, решение о начале переговоров о вступлении двух бывших советских республик в Евросоюз может быть принято «в ближайшие дни или недели».

В то же время другой неназванный дипломат полагает, что не нужно спешить с открытием переговорного процесса для Молдавии накануне парламентских выборов в этой республике. «Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорную площадку, но делать это из-за приближающихся выборов было бы недальновидно и в конечном счете контрпродуктивно», – считает он.

Парламентские выборы в Молдавии намечены на 28 сентября 2025 года. Ранее сообщалось, что ряд стран ЕС хотят ускорить процесс вступления республики в сообщество, чтобы поддержать проевропейские партии на выборах.

Надо отметить, что власти Венгрии неоднократно заявляли, что выступают против членства Украины в Европейском союзе. Орбан говорил, что ЕС не должен принимать в свой состав Украину не только из-за того, что она к этому не готова, но и потому, что это будет означать для него войну с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина не является цивилизованной страной, и ей нет места в ЕС. Жесткая реакция последовала в ответ на отказ украинской стороны расследовать гибель закарпатского венгра в ходе попытки принудительной мобилизации.

Напомним, на общенациональном референдуме в Венгрии 95% граждан высказались против приема Украины в Евросоюз.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube