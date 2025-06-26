Итоги референдума в Венгрии: 95% граждан против приема Украины в ЕС

Против приема Украины в Евросоюз на общенациональном референдуме в Венгрии высказались 95% граждан. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, против членства Украины в ЕС выступили 2 168 431 человек. «95% проголосовавших ответили «нет», а 5% ответили «да», – сказал Орбан, подчеркнув, что такие результаты плебисцита дают ему сильный мандат на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе. «Я скажу сегодня на встрече от имени более двух миллионов венгров, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Это факт», – заявил венгерский премьер, чьи слова приводит венгерское издание Origo.

Орбан добавил, что на саммите ЕС сегодня не произойдет ничего, что имело бы правовые последствия для членства Украины в Евросоюзе, поскольку для этого необходимо единогласное решение всех членов европейского сообщества. Он подчеркнул, что согласие всех членов ЕС нужно даже для старта переговоров по вопросу вступления Украины в Евросоюз. «Этого нет», – указал Орбан.

Референдум в Венгрии по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз продолжался два месяца, опрос граждан завершился в прошедшую пятницу.

Ранее премьер Венгрии заявлял, что принятие Украины в ЕС будет означать открытие нового восточного фронта против России. По его мнению, для достижения мира Украину не следует принимать в Евросоюз. Аналогичную позицию озвучивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, стремление Брюсселя принять Украину в ЕС чревато втягиванием Европы в войну с Россией.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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