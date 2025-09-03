«Прямой вызов миропорядку»: в ЕС напуганы встречей глав России, Китая и КНДР

Встречи лидеров России, Китая и КНДР в Пекине представляют собой «прямой вызов» международному миропорядку. Такое мнение высказала глава евродипломатии Кая Каллас. Она также заявила, что Европа должна противостоять этой новой реальности.

«Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине – это не просто антизападная позиция, это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», – сказала Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, чьи слова приводит ТАСС.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, двусторонние и многосторонние встречи в Пекине она сочла «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка».

Напомним, накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Европу с «жабой на дне колодца», которая не замечает ничего вокруг. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

«Иногда у меня такое ощущение, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху. Но мир совсем другой. И я иногда очень разочаровываюсь, что Евросоюз, несмотря на то, что я очень уважаю его, не способен реагировать на движение в мире», – цитирует Фицо РИА «Новости».

В Пекине в среду, 3 сентября, прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа над Японией. В этих мероприятиях приняли участие президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. После парада они провели встречу в составе делегаций, а затем тет-а-тет. Переговоры длились 2,5 часа.

Брюссель, Наталья Петрова

