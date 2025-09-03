После 2,5 часов беседы Путин пригласил Ким Чен Ына в гости

2,5 часа продлились сегодня в Пекине переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. В ходе них лидер КНДР получил приглашение приехать в Россию.

Приглашение прозвучало в момент, когда Путин провожал своего северокорейского коллегу до автомобиля. «Приезжайте к нам», – отметил Путин. В ходе переговоров президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер, а также отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области.

Ким Чен Ын ответил, что Северная Корея всегда будет готова оказать помощь России: «Это братский долг КНДР». Он сказал, что развитие отношений между странами наблюдается во всех сферах.

В Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент Владимир Путин.

Переговоры лидеров проходили в Пекине в два этапа – сначала в составе делегаций, затем в формате тет-а-тет. Когда разговор был завершен, Путин проводил Кима до автомобиля, отмечает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васльева

