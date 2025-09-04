Пообщаемся, а потом позвоним Трампу – в Париже снова собирается «Коалиция желающих» помогать Украине

Лидеры европейских стран проведут в четверг, 4 сентября, в 14:00 по европейскому времени телефонный разговор с Дональдом Трампом. Повестка дня будет посвящена двум темам: санкции против России и вкладу каждой страны в будущие гарантии безопасности Украины, сообщает газета «Фигааро». Европейцы заявят о своей готовности предоставить гарантии безопасности Украине, что ещё раз продемонстрирует, что теперь они ожидают от американцев конкретных действий в том же направлении.

«Мы готовы к этим гарантиям безопасности. Европа впервые представлена с таким уровнем приверженности и активности», – заявил президент Франции Макрон, приветствуя Владимира Зеленского в Елисейском дворце в среду вечером на личной встрече. Союзники Украины теперь ждут, «что американцы готовы предложить в отношении своего участия», – добавил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним, что 4 сентября в Париже состоится очередная встреча «Коалиции желающих».

В ней примут участие основные военные сторонники Киева – около тридцати стран, в основном европейских. В Елисейском дворце будут присутствовать президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а также президенты европейских институтов Урсула фон дер Ляйен и Антонио Коста.

Сопредседатель встречи, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступит в режиме видеоконференции. Дистанционно будут присутствовать также Фридрих Мерц (Германия) и Джорджия Мелони (Италия).

