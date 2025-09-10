российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 сентября 2025, 12:16 мск

Новости Европа

Новости, Кратко, Популярное

ЕС выдаст кредит Украине из процентов от замороженных активов России

Европейский союз использует проценты по замороженным российским активам для предоставления Украине нового «репарационного кредита», не трогая сами активы. Об этом заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нам необходимо срочно разработать новое решение для финансирования военных действий Украины за счёт замороженных российских активов. Благодаря остаткам денежных средств, связанным с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит», – сказала она, имея в виду проценты. Однако «сами активы не будут тронуты », – пояснила глава Европейской комиссии во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. «Эта война – война России. Следовательно, именно Россия должна платить», – добавила она. Сумма этого «репарационного кредита» не была указана, но председатель Еврокомиссии уточнила, что связанные с ним риски должны нести «коллективно» все 27 стран. Что касается Украины, то она «обязательно вернет кредит после того, как Россия выплатит военный ущерб», – заверила фон дер Ляйен.

Российские государственные активы за рубежом были заморожены после начала СВО в феврале 2022 года. Большая часть, около 210 миллиардов евро, находится в Бельгии, государстве-члене ЕС. 27 стран ЕС первоначально решили использовать процентные доходы от этих активов, составляющие несколько миллиардов евро в год, для финансирования военных действий Украины. После нескольких месяцев обсуждений лидеры «Большой семёрки» в октябре 2024 года достигли соглашения об использовании процентных доходов от этих активов в качестве гарантии кредита для Украины, размер которого для Европейского союза составит 45 миллиардов евро.

Некоторые страны ЕС считают необходимым пойти дальше, используя сам капитал, а не только проценты. Однако большинство государств-членов, включая Францию, Германию и Нидерланды, действуют осторожно, подчёркивая, что изъятие этих активов сталкивается с юридическими препятствиями и рискует дестабилизировать евро, что совершенного точно отпугнет иностранных инвесторов.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика,