ЕС выдаст кредит Украине из процентов от замороженных активов России

Европейский союз использует проценты по замороженным российским активам для предоставления Украине нового «репарационного кредита», не трогая сами активы. Об этом заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нам необходимо срочно разработать новое решение для финансирования военных действий Украины за счёт замороженных российских активов. Благодаря остаткам денежных средств, связанным с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит», – сказала она, имея в виду проценты. Однако «сами активы не будут тронуты », – пояснила глава Европейской комиссии во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. «Эта война – война России. Следовательно, именно Россия должна платить», – добавила она. Сумма этого «репарационного кредита» не была указана, но председатель Еврокомиссии уточнила, что связанные с ним риски должны нести «коллективно» все 27 стран. Что касается Украины, то она «обязательно вернет кредит после того, как Россия выплатит военный ущерб», – заверила фон дер Ляйен.

Российские государственные активы за рубежом были заморожены после начала СВО в феврале 2022 года. Большая часть, около 210 миллиардов евро, находится в Бельгии, государстве-члене ЕС. 27 стран ЕС первоначально решили использовать процентные доходы от этих активов, составляющие несколько миллиардов евро в год, для финансирования военных действий Украины. После нескольких месяцев обсуждений лидеры «Большой семёрки» в октябре 2024 года достигли соглашения об использовании процентных доходов от этих активов в качестве гарантии кредита для Украины, размер которого для Европейского союза составит 45 миллиардов евро.

Некоторые страны ЕС считают необходимым пойти дальше, используя сам капитал, а не только проценты. Однако большинство государств-членов, включая Францию, Германию и Нидерланды, действуют осторожно, подчёркивая, что изъятие этих активов сталкивается с юридическими препятствиями и рискует дестабилизировать евро, что совершенного точно отпугнет иностранных инвесторов.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

