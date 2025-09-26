«Этого не будет»: Бельгия отвергла идею выдать Украине кредит за счет российских активов

Премьер Бельгии Барт де Вевер не поддержал предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Еврокомиссии выделить кредит Украине за счет замороженных в Европе российских активов, передает агентство Belga.

«Взять деньги… и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. <…> Это никогда не произойдет», – заявил де Вевер на полях Генассамблеи ООН (цитата по РИА «Новости»).

«Если страны увидят, что деньги Центробанков могут исчезнуть в случае, если европейские политики сочтут это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны», – пояснил он.

Накануне Мерц предложил предоставить Киеву беспроцентный кредит на сумму порядка 140 млрд евро за счет российских активов «для финансирования закупок военной техники». По его словам, необходимо найти законный механизм использования российских активов. Активы могут быть возвращены Москве после того, как «Россия возместит Украине ущерб», считает Мерц.

Позднее с аналогичной идеей выступила Еврокомиссия, предложив выделить Украине «репарационный кредит» в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, пишет Politico. По данным издания, в пятницу инициативу обсудят послы ЕС, а на следующей неделе – европейские лидеры на встрече в Копенгагене. Еврокомиссия предложила выделять средства частями и использовать их на закупку вооружений и на финансовую помощь Киева.

Тем временем, как сообщает Bloomberg, ЕС может выделить Украине «репарационный кредит» за счет активов РФ без единогласного одобрения всех стран сообщества. Отмечается, что соответствующее предложение Еврокомиссии может быть принято квалифицированным большинством стран-членов, а не единогласно, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит план по экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине так называемых репарационных кредитов.

Москва неоднократно обращала внимание, что действия по изъятию российских активов будут рассматриваться как воровство.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

