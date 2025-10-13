Немецкая разведка: Россия не забыла опыт холодной войны и готова к конфликту с НАТО

Немецкая разведка предупредила в понедельник, что Россия готова «вступить в прямой военный конфликт с НАТО», угроза может возникнуть до 2029 года, пишет иностранная пресса.

«Москва считает, что у неё есть реальные шансы расширить сферу своего влияния на Запад и сделать Европу, которая экономически гораздо более мощна, зависимой от России. Для достижения этой цели Россия, если возникнет такая необходимость, не остановится перед прямым военным конфликтом с НАТО», – заявил президент Федеральной разведывательной службы (БНД) Мартин Йегер на слушаниях в Бундестаге.

«Мы не должны почивать на лаврах, думая, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. Сегодня мы уже находимся в самом разгаре событий», – добавил Йегер, вступивший в должность главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) 15 сентября.

«В лучшем случае Европа переживает холодный мир, который в любой момент может перерасти в ожесточённое противостояние. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации ситуации», – продолжил Йегер. Синан Зелен, глава Федеральной службы внутренней разведки Германии (BfV), поддержал его точку зрения: «Россия агрессивно реализует свои политические амбиции против Германии, ЕС и его западных союзников».

«Российские службы постоянно меняют уровни эскалации своей деятельности, преследуя стратегическую цель ослабления либеральных демократий. В результате мы обнаруживаем широкий спектр шпионажа, дезинформации, вмешательства, саботажа и кибератак, осуществляемых иностранными субъектами и государствами в Германии, – сказал он. – Россия не забыла о холодной войне, а это значит, что инструменты, использовавшиеся в то время, всё ещё ей доступны».

