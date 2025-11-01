Бывший президент Финляндии признался, что не понимал смысла подарков и шуток Путина

Книгу воспоминаний написал бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. В ней он, в частности, вспоминает о том, как общался с президентом России Владимиром Путиным, что он ему говорил и что дарил. Экс-чиновники признается, что далеко не всегда понимал ход мыслей своего русского коллеги.

В воспоминаниях о том, как 12-лет работал президентом, Ниинистё пишет, что Путин «шутил» о независимости и самоопределении Финляндии, часто допуская и саркастические замечания.

Например, на Петербургском экономическом форуме в 2012 году Путин предложил гостям редкое архивное вино 1845 года и отметил, что «тогда всё было лучше».

Тогдашний глава финского государства воспринял это замечание как намёк, адресованный именно ему: в 1845 году Финляндия находилась под контролем России, а финского государства как такового не существовало. Вместо этого территория именовалась Великим княжеством Финляндским, автономным королевством под управлением российского императора. «Я быстро оглядел сидящих за столом и решил, что это замечание адресовано именно мне», – процитировал отрывок из книги финская национальная телекомпания YLE.

В книге «Все дороги к безопасности» бывший президент Финляндии также подробно описывает подарки, которые ему преподнёс российский коллега. Он часто испытывал неуверенность в их отношении. Одним из примеров является Медаль Почёта, которой первоначально был награждён выдающийся финский государственный деятель XIX века Самуэль Вернер фон Троилов. Бывший премьер-министр Финляндии в своих речах резко критиковал политику русификации Финляндии, проводимую Николаем II, за что впоследствии получил публичный выговор от российского монарха. Ниинистё отметил, что видит много параллелей между своей политической жизнью и жизнью фон Троилова, поэтому этот жест показался ему любопытным.

В качестве ещё одного подарка к 70-летию Ниинистё Путин передал ему коллекцию личных писем военного лидера Финляндии Карла Густава Эмиля Маннергейма его семье. Маннергейм возглавил сопротивление сталинскому вторжению в Финляндию в 1939 году, а когда нацисты вторглись в СССР в 1941 году, Финляндия стала фактическим союзником гитлеровской Германии.

Ниинистё написал, что даже помощники президента задавались вопросом, что на самом деле должны были означать эти подарки и какой смысл в них скрыт.

После начала конфликта на Украине отношения между двумя лидерами резко ухудшились. Ниинистё напомнил, что в преддверии решения Хельсинки о вступлении в НАТО он воздерживался от использования потенциального членства в альянсе в качестве политического торга. Вместо этого Путин сам поднял этот вопрос в разговоре с ним, предположив, что тогдашний президент США Джо Байден пытается использовать эту возможность для запугивания Москвы.

Однако вскоре после этого президент и премьер-министр Финляндии Санна Марин объявили о решении Финляндии присоединиться к альянсу. Затем президенты двух стран поговорили по телефону. «Мы всегда говорили друг с другом напрямую, и я подумал, что в данном случае мне следует поступить так же. Поэтому я сказал ему, что Финляндия теперь вступает в НАТО», – рассказал Ниинистё. Путин, по его словам, сохранил удивительное спокойствие. «Он просто сказал: «Вы совершаете ошибку»», – добавил он. Но он не забыл о вопросе самоопределения. «Надеюсь, вы сохраните часть своей территории, американцы обязательно возьмут её под военный контроль», – сказал кремлёвский лидер Ниинистё.

Хельсинки, Елена Васильева

