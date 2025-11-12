Британия отказалась платить ЕС взнос за оборону – ей это слишком дорого

Великобритания отказывается платить вступительный взнос за участие в кредитной программе, направленной на возрождение европейской оборонной промышленности.

Как сообщают европейские СМИ, британское правительство отклонило многомиллиардную заявку Европейской комиссии на присоединение к программе SAFE (Действия по обеспечению безопасности в Европе). По данным Bloomberg , Европейская комиссия предлагала Великобритании выделить от 4 до 6,5 миллиардов евро на участие в европейской программе закупок военной техники. Сообщается также, что она потребовала административные сборы в размере от 150 до 200 миллионов евро.

«Мы будем заключать только те соглашения, которые принесут дополнительную ценность Великобритании и её промышленности. Никакого соглашения не достигнуто, и мы не будем комментировать текущие переговоры», – говорится в заявлении британского правительства.

Источник Bloomberg сообщает, что требуемые Еврокомиссией сборы в Лондоне считаются чрезмерными и превышают сумму, которую Великобритания ожидала заплатить за доступ к программе. Ведутся переговоры о снижении требуемых сумм, поскольку Великобритания считает, что её неучастие в программе создаст у России неверное впечатление о способности и решимости Европы противостоять российской угрозе.

По данным Financial Times, напряженность в отношениях между Брюсселем и Лондоном достигла точки кипения в понедельник, когда Урсула фон дер Ляйен , как сообщается, «уклонилась» от встречи, о которой просил Кир Стармер в кулуарах 30-й конференции сторон в Бразилии.

Bloomberg сообщает, что мнения в разных странах различаются: некоторые столицы поддерживают Великобританию в вопросе снижения сумм, в то время как другие хотят строгого соблюдения правил доступа.

Обратный отсчёт уже начался: 19 государств-членов, выразивших заинтересованность, должны подать свои заявки не позднее 30 ноября. Франция, Польша, Венгрия и Румыния входят в число основных бенефициаров, предварительно отобранных Европейской комиссией.

Программа кредитования SAFE на сумму 150 миллиардов евро позволит британским компаниям участвовать в общеевропейских программах вооружений при условии, что 65% стоимости оборудования будет поступать из государства-члена. SAFE ориентирована на такие возможности, как беспилотники, киберзащита и ракеты, в условиях крайне напряжённой международной геополитической обстановки, особенно в свете войны на Украине.

Лондон, Елена Васильева

