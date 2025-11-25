Макрон: Франция противостоит России для блага ЕС, а российские активы надо забрать себе

Президент Франции в интервью телеканалу RTL рассказал о том, как, по его мнению, Франция противостоит России в гибридном противостоянии, как решить конфликт на Украине и что делать с замороженными российскими активами, находящимися в руках европейце.

«Гибридное стратегическое противостояние» между Россией и Францией

Эммануэль Макрон чётко заявил о наличии «конфронтации» между Россией и Францией. «Россия ведёт стратегическое противостояние с европейцами, которое мы называем гибридным: провоцирует их, проводит кибератаки, ведёт информационную войну, занимается провокациями. Это сочетание означает, что да, есть конфронтация», – заявил Макрон.

Он упоминает «масштабную наземную агрессивную войну на европейской территории» на Украине, а также нарушение территориального суверенитета Польши, участившиеся вторжения в воздушное пространство, ежедневные кибератаки и действия по дестабилизации, в ходе которых Россия «платит наемникам за осуществление антисемитских действий или антимусульманских провокаций».

По его словам, наибольший риск для Франции, но и для европейцев – это продемонстрировать любой «признак слабости», в частности, отречься от Украины. «Если мы подадим сигнал слабости России, которая сделала стратегический выбор стать империалистической державой, она продолжит наступление, – считает Макрон. – Выбор, который мы делаем на Украине, правильный. Только он позволит Франции сохранить независимую Европу. Именно это предотвращает приближение к нам этой угрозы».

Макрон отреагировал также на американский план, направленный на прекращение огня и установление мира между Украиной и Россией. «Мы хотим мира, но мы не хотим мира, который является капитуляцией», – заявил он.

«План, предложенный Соединёнными Штатами, – это шаг в правильном направлении: к миру. В этом плане есть элементы, которые заслуживают обсуждения, согласования и доработки», – говорит Макрон. Он считает, что стремление Америки к миру было реализовано после переговоров с Россией.

«Это означает, что то, что было вынесено на стол переговоров, даёт нам представление о том, что приемлемо для россиян. Означает ли это, что это должно быть принято украинцами и европейцами? Ответ – нет, иначе ничего не следовало бы делать с февраля 2022 года», – говорит Макрон.

«Только европейцы должны решить», как использовать замороженные российские активы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «только европейцы должны сами решить», как использовать замороженные российские активы, которые Дональд Трамп предложил в своём мирном плане инвестировать в проекты по восстановлению Украины под руководством США. Американский президент хотел бы вернуть половину этих средств, то есть 100 миллиардов долларов.

«Европейцы – единственные, кто должен сказать, что мы будем делать с замороженными российскими активами, находящимися в руках европейцев, поскольку это часть плана», – заявил он в эфире телеканала RTL.

Исключить любую сбивающую с толку идею о том, что «мы собираемся отправить нашу молодёжь на Украину»

Эммануэль Макрон подтвердил «трансформацию Всеобщей национальной службы (ВНС) в новую форму», не уточнив, какие именно изменения это повлечёт за собой. Однако цель – «укрепить союз между вооружёнными силами и государством», добавил он.

Глава государства, однако, заверил, что новая военная служба никоим образом не будет связана с отправкой французских граждан на Украину. «Нам действительно нужно прямо сейчас развеять любое заблуждение, что мы собираемся отправлять нашу молодёжь на Украину. Речь идёт совсем не об этом», – подчеркнул он.

Эммануэль Макрон также заявил, что «Франция никогда не планировала находиться на передовой» на Украине, но что «в день подписания мира, вне военных условий, могут быть развернуты силы поддержки из нескольких европейских стран» для проведения учений и операций по обеспечению безопасности, как мы делаем на восточном фланге НАТО. Этот проект не предполагает участия молодых людей в прохождении военной службы.

