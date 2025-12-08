Макрон, Стармер, Мерц и Зеленский сегодня в Лондоне обсудят мирный план

Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретятся в этот понедельник, 8 декабря, на Даунинг-стрит в Лондоне, чтобы подвести итоги текущих переговоров с американцами в рамках мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.

Как сообщают СМИ, европейцы рассмотрят текущие переговоры во Флориде между украинцами и американцами. Обсуждения, проходящие в США, являются частью американского плана по прекращению конфликта с Россией, представленного для обсуждения в ноябре этого года.

Пэт Макфадден, министр труда и пенсий Великобритании, рассказал более подробно о встрече европейцев, запланированной на понедельник. «Цель этих обсуждений – позволить Украине самой определить своё будущее, и это действительно решающий момент. Все хотят, чтобы конфликт закончился, но это должно быть завершение, которое гарантирует Украине свободу выбора будущего», – заявил он в эфире Skynews.

Британец пояснил, что «это означает не только окончание конфликта, но и гарантии безопасности для Украины, а не создание совершенно бессильной организации, неспособной решать свою собственную судьбу».

Эммануэль Макрон в субботу заявил в эфире телеканала X, что целью является «совместное обсуждение ситуации и текущих переговоров», уточнив, что «европейцы обязательно станут важной опорой справедливого и долгосрочного решения, которое мы вместе строим».

С момента представления американского плана Европейский союз пытался повлиять на этот текст, первая версия которого воспринималась как весьма благоприятная для российских интересов.

С тех пор о ходе этих переговоров было мало информации. Однако Владимир Зеленский сообщил в программе X в это воскресенье, что он переговорил с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Украина полна решимости продолжать добросовестное сотрудничество с Соединенными Штатами ради достижения подлинного мира», – отметил Зеленский.

Лондон, Елена Васильева

