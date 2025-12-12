Министр вооруженных сил Великобритании призвал страну готовиться к войне с Россией

В четверг вечером Великобритании было приказано готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Министр вооруженных сил страны Аль Карнс заявил, что страна находится в состоянии «военного кризиса», и предупредил, что «тень войны нависла над Европой».

Его послание прозвучало на фоне заявления Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, о том, что его члены, включая Великобританию, должны подготовиться «к масштабам конфликта, который пережили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки».

В Берлине г-н Рютте предсказал, что Европа станет «следующей целью» Владимира Путина , добавив: «Мы уже находимся в опасности».

После этого выступил Карнс и сообщил, что за последний год в Великобритании «наблюдается 50-процентный рост угроз и нападений со стороны России». Хотя общее число инцидентов строго засекречено, он сообщил, что их «сотни».

Выступая на презентации Службы военной разведки Великобритании, призванной защитить страну от российского шпионажа и киберугроз, министр заявил: «Тень войны стучится в двери Европы, и эта война может быть масштабнее и кровопролитнее, чем то, что мы пережили в последнее время».

«Если посмотреть на потери Великобритании в конфликтах в Ираке и Афганистане, то это примерно столько же, сколько за неделю войны на Украине. Если вы спрашиваете, находится ли Великобритания в состоянии войны, то вы совершенно правы, находится, – сообщил Карнс. – Следует помнить, что в совокупности Великобритания и её союзники значительно превосходят Россию».

Господин Рютте призвал государства НАТО, такие как Великобритания, перейти к «военному мышлению» и предупредил, что слишком многие страны «тихо проявляют самоуспокоенность».

