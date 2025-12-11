Генсек НАТО призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»

Генсек НАТО Марк Рютте снова пугает «российской угрозой» и призывает Европу увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовой сражаться с Россией.

«У США были ожидания, что мы будем тратить больше, как минимум столько же, сколько тратят они, не потому, что мы все должны тратить одинаково, а потому, что нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас», – сказал он на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (цитата по РИА «Новости»).

Рютте утверждает, что НАТО является «следующей целью России». На этом основании он призвал страны – члены альянса перейти к военному образу мышления.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и Европу. «Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас», – сказал российский лидер журналистам в начале декабря. При этом он отметил, что если Европа начнет войну с РФ, может произойти ситуация, при которой России не с кем будет договариваться.

Брюссель, Наталья Петрова

