Каким будет решение ЕС по российским активам – точки зрения

В этот четверг, 18 декабря, европейские лидеры, как предполагается, примут решение по условиям финансирования кредита для Украины. Эта помощь призвана обеспечить Киев средствами для продолжения конфликта с Россией в 2026-2027 годах, о чем открыто говорят и европейские чиновники, и СМИ. Без этого кредита и с прекращением американского финансирования Украина может остаться без денег ко второму кварталу 2026 года.

Предпочтительный вариант – использовать в качестве основы для этого кредита замороженные российские активы на сумму 210 миллиардов евро, что позволит избежать обременения государственного долга и бюджета стран ЕС. То есть Европа предполагает накачать деньгами Украину за счет России и заставить воевать дальше, не обременяя себя лишними тратами.

На практике это подразумевает перевод российских денег в беспроцентный кредит, который Украина погасит только в случае прекращения конфликта с Россией и ее согласия компенсировать ущерб, причиненный СВО. Большая часть этой суммы в настоящее время заморожена в Бельгии на счетах компании Euroclear , специализирующейся на финансовых операциях.

Россия выступает против использования своих активов и угрожает ответными мерами, уже начав судебное разбирательство против Euroclear. Более того, по словам высокопоставленного украинского чиновника, беседовавшего с AFP, и администрация Трампа «оказывает давление» на ЕС с целью заставить его отказаться от плана, полагая, что это может дать ей рычаги влияния на переговорах с Путиным.

В этом контексте Бельгия отказывается нести риски в одиночку, что подтвердил в четверг премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Поэтому дискуссии между европейскими лидерами должны быть сосредоточены на согласовании объема гарантий, которые должны быть предоставлены бельгийскому правительству.

«Перед прыжком нам нужен парашют. Если нас попросят прыгнуть, мы все прыгнем вместе», – настаивал Барт Де Вевер, требуя от всех остальных государств-членов ЕС гарантий разделения риска в случае возникновения проблем.

«Бельгия продолжает требовать, чтобы Европейский союз, а не только Бельгия, взял на себя полную финансовую ответственность за весь риск, который до сих пор остается неизвестным», – заявил Барт Де Вевер в четверг утром. «Чтобы было ясно, я никогда не видел текста, который бы меня устроил и обеспечил согласие Бельгии», – сказал бельгийский премьер. «Возможно, я надеюсь увидеть такой сегодня, но пока я его не видел», – настаивал он.

Помимо репрессий против бельгийской компании Euroclear, некоторые европейцы опасаются, что Кремль конфискует активы, все еще находящиеся в России. По данным Financial Times , с начала СВО из России ушли 1903 иностранные компании, а 2315 остались.

В их число входят дочерние компании таких банков, как итальянский UniCredit и австрийский Raiffeisen, несмотря на предупреждения Европейского центрального банка об опасностях, которые это может представлять для банковской системы ЕС. Поэтому Италия и Австрия довольно неохотно говорят об использовании замороженных российских активах.

«Как можно верить, что откровенное хищение чужих денег не приведет к новым катастрофам?», – насмешливо заявил итальянский сенатор Клаудио Борги, союзник Джорджии Мелони, в интервью Financial Times.

Болгария и Мальта также выразили опасения, в то время как Венгрия явно настроена враждебно против откровенного воровства российских активов.

В прошлом году западные компании по-прежнему владели активами на сумму 127 миллиардов долларов в России. За время СВО Кремль заморозил или конфисковал 32 иностранные компании, причинив им убытки в размере 57 миллиардов долларов

