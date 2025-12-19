Эммануэль Макрон: настало время для возобновления диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил после того, как ЕС достиг соглашения о выделении Украине 90 миллиардов евро, что для него и европейцев «снова станет полезным» поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

«В ближайшие недели нам также необходимо будет найти способы и средства для того, чтобы европейцы в надлежащей организации возобновили полноценный и прозрачный диалог с Россией», – заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Как ранее писал «Новый День», в ночь на пятницу на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о выделении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро за счет бюджетных средств сообщества. Странам ЕС не удалось договориться об экспроприации замороженных российских активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, Украина не обязана будет возвращать кредит, если Россия не компенсирует Киеву нанесенный ущерб.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что кредит ЕС Украине предназначен для продолжения военного конфликта в ближайшие два года. По словам Макрона, Киев с 2026 года «будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий». Украина на кредит ЕС закупит европейское оружие, добавил он.

